Бельерин – о предложении Трампу возглавить Арсенал": "Надеюсь, он сказал нет"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин прокомментировал предложение журналиста Пирса Моргана, болеющего за "канониров", возглавить клуб Дональду Трампу.

Ранее он подарил президенту США именную футболку и выразил мнение, что глава государства сможет выстроить крепкую защиту.

"Надеюсь, что он ответил нет", – написал Бельерин на своей странице в Твиттере.

Напомним, что с 1996 года "Арсенал" возглавляет Арсен Венгер. На данный момент лондонцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 42 очка после 24 матчей.

Британский журналист предложил Трампу стать тренером "Арсенала". Фото