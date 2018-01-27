Бельерин – о предложении Трампу возглавить Арсенал": "Надеюсь, он сказал нет"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин прокомментировал предложение журналиста Пирса Моргана, болеющего за "канониров", возглавить клуб Дональду Трампу.
Ранее он подарил президенту США именную футболку и выразил мнение, что глава государства сможет выстроить крепкую защиту.
"Надеюсь, что он ответил нет", – написал Бельерин на своей странице в Твиттере.
Напомним, что с 1996 года "Арсенал" возглавляет Арсен Венгер. На данный момент лондонцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 42 очка после 24 матчей.
Британский журналист предложил Трампу стать тренером "Арсенала". Фото
Hope he said no 🙄 https://t.co/EDRyiap4ni– Héctor Bellerín (@HectorBellerin) 26 января 2018 г.