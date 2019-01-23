Бекхэм вслед за Гиггзом, Скоулзом, Баттом и Невиллами приобрел акции "Сэлфорд Сити"

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм стал акционером клуба пятого английского дивизиона "Сэлфорд Сити", сообщает пресс-служба клуба. Таким образом, он стал последним участником "Класса-92", купившим долю в клубе. Ранее акции "Сэлфорда" приобрели другие легенды "Манчестер Юнайтед" - Райан Гиггз, Пол Скоулз, Ники Батт, Гэри и Фил Невиллы.

"Класс-92" - шестерка успешных воспитанников "МЮ" 1992 года выпуска, сыгравших важную роль в завоевании клубом чемпионских титулов на рубеже веков. На данный момент они владеют 60 процентами акций "Сэлфорда", еще 40 процентов принадлежит сингапурскому бизнесмену Питеру Лиму.

"Класс 92" приобрел "Сэлфорд" в 2014 году и добивался повышения в классе в трех из четырех сезонов. На данный момент он идет в числе лидеров дивизиона и имеет хорошие шансы попасть в лигу 2, низший профессиональный дивизион в Англии.

Напомним, что Бекхэм является также совладельцем американского "Интер Майами", который с 2020 года будет выступать в MLS.