Бекхэм соболезнует пострадавшим от взрыва на "Манчестер Арене"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм на своей странице в Инстаграме выразил соболезнования пострадавшим от взрывов на "Манчестер Арене". Вечером в понедельник на стадионе после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт.

– Душераздирающие новости из Манчестера, – написал Бекхэм. – То, что произошло, очень расстраивает меня как отца и человека. Мои мысли с теми, кто пострадал от трагедии.

Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.