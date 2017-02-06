Бекхэм отказался платить хакерам 1 миллион евро

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм отказался платить хакерам, которые угрожали вскрыть его переписку по электронной почте. Как сообщает A Bola, злоумышленники требовали с Бекхэма 1 миллион евро. По данным источника, хакеры были связаны с известным сайтом Football Leaks, который специализируется на вскрытии конфиденциальных данных про футболистов, клубы и агентов.

Источник отмечает, что ничего особенного в письмах Бекхэма обнаружить не удалось. Разве что подчеркивается страсть игрока к титулу сэра, который он мечтает получить. Он рассматривает должность посла ЮНИСЕФ в качестве этапа продвижения к этой цели.