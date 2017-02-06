23:50 6 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Бекхэм отказался платить хакерам 1 миллион евро

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Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм отказался платить хакерам, которые угрожали вскрыть его переписку по электронной почте. Как сообщает A Bola, злоумышленники требовали с Бекхэма 1 миллион евро. По данным источника, хакеры были связаны с известным сайтом Football Leaks, который специализируется на вскрытии конфиденциальных данных про футболистов, клубы и агентов.

Источник отмечает, что ничего особенного в письмах Бекхэма обнаружить не удалось. Разве что подчеркивается страсть игрока к титулу сэра, который он мечтает получить. Он рассматривает должность посла ЮНИСЕФ в качестве этапа продвижения к этой цели.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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sergey.v1968

Обоим высказавшимся против Бекхэма (награждения его титулом) должно быть стыдно. 1) Причём тут Сэр Алекс? Сравните тогда с Элтоном Джоном. 2) Бекхэм - пример для многих - и в бытность футболистом (никогда ни слова не сказал против того же САФа после ссоры, спустя годы продолжает повторять, что всем обязан МЮ и САФу), и в постфутбольной истории. Стыдно, господа, если мы реально рассматриваем достижения - кто такой Элтон Джон, который имеет данный титул, если мы считаем Бэкса недостойным данной награды

10:53

ЗЮК

Ботаникум,тебя через рот в князья короновали?

09:41

Ботаникум

Хитрый семит нацелился со своей КИПОЙ в СЭРЫ!? Без пейсов Давидку вряд ли возьмут! А вот в "ГРАФ-ины" Российской империи пожалуйста, ЗА БАКШИШ, разумеется!!!!!

09:13

баламошка

А королевой он стать не хочет? Не заслужил он сэра как сэр Алекс, его заслуги перед британским футболом поскромнее. А хакеры эти - водолазы-вымогатели.

00:35

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