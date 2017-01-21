08:53 | ФУТБОЛ — Англия

Бегович может покинуть "Челси"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что голкипер Асмир Бегович может покинуть команду этой зимой. Тем не менее 29-летний босниец очень важен для итальянского специалиста.

- Во-первых, я хочу сказать, что Асмир – важный игрок для меня как на поле, так и за его пределами, и он это знает, – цитирует пресс-служба клуба Конте. – По нему есть одно предложение. Я и руководство клуба сейчас оцениваем это предложение, но нам важно найти правильное решение для Асмира, клуба и меня. Нам необходимо рассмотреть ситуацию, проанализировать ее и найти верное решение. Сейчас мы рассматриваем предложение, но руководство клуба и игрок знают мою позицию. Для меня он важен.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170120-2030.html

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