13:56 | ФУТБОЛ — Англия

BBC: не меньше 39 процентов игроков Англии не проверялись на допинг в сезоне-2015/16

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По меньшей мере 39 процентов футболистов английских лиг не проходили антидопингового тестирования в сезоне-2015/16, утверждает BBC. Антидопинговое агентство Великобритании в прошедшем сезоне взяло 1204 образца от 1989 футболистов, выходивших на поле в составе английских клубов. У 550 игроков премьер-лиги было взято 799 образцов, в национальной лиге (пятый дивизион) тесты не проводились. 

Данные не учитывают игроков, которые тестировались более одного раза, таким образом, число футболистов, которые не проходили проверку, может быть существенно выше. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

"не меньше" так только в начальных классах пишут.А сколько проб берётся у нас в низших лигах?! Если в Англии пробы не брали только в пятой(!) лиге,то наверняка нам есть чем похвастаться.

15:01

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