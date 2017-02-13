BBC: не меньше 39 процентов игроков Англии не проверялись на допинг в сезоне-2015/16

По меньшей мере 39 процентов футболистов английских лиг не проходили антидопингового тестирования в сезоне-2015/16, утверждает BBC. Антидопинговое агентство Великобритании в прошедшем сезоне взяло 1204 образца от 1989 футболистов, выходивших на поле в составе английских клубов. У 550 игроков премьер-лиги было взято 799 образцов, в национальной лиге (пятый дивизион) тесты не проводились.
Данные не учитывают игроков, которые тестировались более одного раза, таким образом, число футболистов, которые не проходили проверку, может быть существенно выше.
Slim Taller
"не меньше" так только в начальных классах пишут.А сколько проб берётся у нас в низших лигах?! Если в Англии пробы не брали только в пятой(!) лиге,то наверняка нам есть чем похвастаться.
15:01