BBC: не меньше 39 процентов игроков Англии не проверялись на допинг в сезоне-2015/16

По меньшей мере 39 процентов футболистов английских лиг не проходили антидопингового тестирования в сезоне-2015/16, утверждает BBC. Антидопинговое агентство Великобритании в прошедшем сезоне взяло 1204 образца от 1989 футболистов, выходивших на поле в составе английских клубов. У 550 игроков премьер-лиги было взято 799 образцов, в национальной лиге (пятый дивизион) тесты не проводились.

Данные не учитывают игроков, которые тестировались более одного раза, таким образом, число футболистов, которые не проходили проверку, может быть существенно выше.