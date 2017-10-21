Байи восстановится от травмы на следующей неделе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил, что защитник Эрик Байи восстановится от травмы на следующей недели. Игрок обороны получил повреждение 6 октября в матче за сборную Кот-д`Ивуара против Мали в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года.

- Ожидаю, что Байи вернется на следующей неделе, - цитирует Manchester Evening News Моуринью. - Погба? Не имею представления, когда он восстановится от травмы. Я не могу говорить о нем и Феллаини.

Напомним, "МЮ" - соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Первая игра между командами, состоявшаяся 27 сентября, завершилась победой манкунианцев со счетом 4:1. Вторая игра состоится 5 декабря в Манчестере.