"Бавария" снова сыграет с "Арсеналом"

"Бавария" вновь сыграет с "Арсеналом", сообщает sport1.de. Товарищеский матч пройдет в рамках турне немецкого клуба по Азии.

Мюнхенцы планируют провести четыре матча в период с 16 по 28 июля. Первую контрольную игру "Бавария" проведет 19 июля в Шанхае против "Арсенала". Два последних матча команд, прошедших в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, завершились победой "Баварии" с общим счетом 10:2.

Также "Бавария" в рамках азиатского турне проведет матч против "Милана" (22 июля). Игра состоится в Шэньчжэне. Затем немецкая команда переберется в Сингапур, где 25 июля сыграет матч Международного кубка чемпионов против "Челси", а 27 июля "Бавария" встретится с "Интером".