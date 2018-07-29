04:28 | Футбол — Англия

"Бавария" - "Манчестер Сити". Все голы. Видео


Видеообзор матча International Champions Cup "Бавария" - "Манчестер Сити" (2:3).

 

Бавария - Манчестер Сити

 

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