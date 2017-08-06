Батшуайи - в "старте" "Челси" на матч против "Арсенала", Мората и Рюдигер - в запасе

Стал известен стартовый состав "Челси" на матч Суперкубка Англии против "Арсенала". В запасе лондонцев остались новички команды - защитник Антонио Рюдигер и нападающий Альваро Мората.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан, Батшуайи, Педро.

Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Кристенсен, Скотт, Бога, Мусонда, Мората.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Челси" состоится сегодня, начало игры - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.