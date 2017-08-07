Батшуайи опроверг обвинения в насмешке над Моратой

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи заявил, что не смеялся над новым форвардом команды Альваро Моратой после матча за Суперкубок Англии против "Арсенала" (1:1, пенальти – 1:4). Испанец не реализовал один из 11-метровых ударов в послематчевой серии пенальти. Перед награждением "канониров" в телевизионный кадр попал смеявшийся Батшуайи, который стоял за спиной Мораты.

– Ого, некоторые люди реально поверили, что я смеялся над своим одноклубником и в связи с поражением команды... Жаль вас разочаровывать, но это не так, – написал на своей странице в Твиттере Батшуайи. – Я наслаждаюсь каждым голом нашей команды вне зависимости от того, кто стал его автором. Это все, что вы должны знать.