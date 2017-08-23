Батшуайи не хочет переходить в "Лилль"

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи не хочет менять клубную прописку во время летнего трансферного окна, утверждает Evening Standard. Ранее сообщалось, что в подписании контракта с форвардом заинтересован "Лилль". Предполагалось, что "доги" готовы заплатить за переход игрока 36 миллионов фунтов стерлингов.

23-летний бельгиец, ранее выступавший за "Марсель", не хочется возвращаться в чемпионат Франции. Также руководство "синих" не рассматривает возможность трансфера. В прошлом сезоне Батшуайи на клубном уровне во всех турнирах провел 28 игр, забил 9 мячей и отдал одну голевую передачу.