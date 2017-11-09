Батленд сломал палец на тренировке сборной Англии

Вратарь сборной Англии Джек Батленд был вынужден покинуть расположение национальной команды, сообщает talkSPORT. Голкипер сломал палец во время тренировки. 24-летний футболист вернулся в расположение "Стоук Сити".

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт не намерен срочно вызывать другого вратаря в расположение сборной. Решение о голкипере, который заменит Батленда, будет принято после товарищеского матча со сборной Германии.

Напомним, что Англия и Германия сыграют 10 ноября, начало игры – в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.