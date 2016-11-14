Бастиан Швайнштайгер: "Надеюсь, мне дадут шанс. Хочу выиграть премьер-лигу с "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер отметил, что он не собирается заканчивать карьеру и готов ждать своего шанса. Ранее сообщалось. что "МЮ" готов заплатить Швайнштайгеру 11 миллионов евро в качестве компенсации за расторжение контракта. Соглашение клуба с немецким хавбеком рассчитано до 2018 года. Напомним, 32-летний хавбек перешел в "МЮ" в начале сезона-2015/16. В нынешнем сезоне игрок не провел ни одной встречи.

– Надеюсь, мне дадут шанс, – цитирует Швайнштайгера Eurosport. – Я держу себя в форме и с нетерпением жду тренировки. Не знаю, дадут ли мне этот шанс. Если я буду нужен, отдам все силы. Мне 32, но я хорошо себя чувствую, хочу играть еще несколько лет и выиграть что-нибудь. Конечно, хорошо, если я буду играть за "Манчестер" и выиграю премьер-лигу.