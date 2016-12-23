19:11 23 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Бартон обвиняется в совершении 1260 ставок на матчи

0
0
0

Полузащитник "Бернли" Джоуи Бартон не успел провести свой первый матч после возвращения в английскую команду, а Футбольная ассоциация Англии (ФА) уже открыла дисциплинарное дело в отношении него. Как сообщает пресс-служба ФА, 34-летний англичанин обвиняется в совершении 1260 ставок в букмекерских конторах в период с 26 марта 2006 года по 13 мая 2016 года. У игрока есть время до 5 января дать объяснения по поводу этого.

Стоит отметить, что ранее в этом сезоне Бартон выступал за "Селтик", и Футбольная ассоциация Шотландии дисквалифицировала игрока на один матч за совершение 44 ставок на футбольные матчи в период с 1 июля по 15 сентября.

Напомним, в прошлом месяце полузащитник "Ньюкасла" Джек Колбэк был оштрафован на 25 тысяч фунтов стерлингов за игру на тотализаторе.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ