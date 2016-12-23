Бартон обвиняется в совершении 1260 ставок на матчи

Полузащитник "Бернли" Джоуи Бартон не успел провести свой первый матч после возвращения в английскую команду, а Футбольная ассоциация Англии (ФА) уже открыла дисциплинарное дело в отношении него. Как сообщает пресс-служба ФА, 34-летний англичанин обвиняется в совершении 1260 ставок в букмекерских конторах в период с 26 марта 2006 года по 13 мая 2016 года. У игрока есть время до 5 января дать объяснения по поводу этого.

Стоит отметить, что ранее в этом сезоне Бартон выступал за "Селтик", и Футбольная ассоциация Шотландии дисквалифицировала игрока на один матч за совершение 44 ставок на футбольные матчи в период с 1 июля по 15 сентября.

Напомним, в прошлом месяце полузащитник "Ньюкасла" Джек Колбэк был оштрафован на 25 тысяч фунтов стерлингов за игру на тотализаторе.