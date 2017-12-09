"Барселона" продаст пять игроков, чтобы приобрести Коутинью?

В зимнее трансферное окно "Барселона" планирует расстаться с пятью футболистами, не попадающими в состав, чтобы осуществить переход полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, сообщает Mundo Deportivo. Команду могут покинуть Хавьер Маскерано, Арда Туран, Алейш Видаль, Рафинья и Жерар Деулофеу.

Контракт 25-летнего бразильца с "красными" рассчитан до 2022 года, клуб готов отпустить футболиста за 145 миллионов евро. Напомним, летом "Ливерпуль" уже отклонил несколько предложений каталонцев.

В этом сезоне Коутинью провел за команду Юргена Клоппа 18 матчей во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал семь результативных передач.