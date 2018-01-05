"Барселона" предлагает 140 миллионов фунтов стерлингов за Коутинью

"Барселона" готова потратить 140 миллионов фунтов стерлингов на приобретение у "Ливерпуля" полузащитника Филиппе Коутинью, сообщает Daily Telegraph. Переход должен состояться в этом месяце. По информации источника, 25-летний бразилец сообщил руководству, что не хочет играть за "красных".

Напомним, ранее технический спонсор каталонцев на своем сайте предложил купить футболки "Барселоны" с именем хавбека "Ливерпуля". Впоследствии публикация была удалена, а английский клуб пообещал подать на компанию в суд.