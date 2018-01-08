"Барселона" отказалась отдавать Коутинью в аренду "Ливерпулю"

"Ливерпуль" хотел до конца сезона оставить в своем составе Филиппе Коутинью, который подписал контракт с "Барселоной". Как сообщает Daily Mail, мерсисайдцы пытались арендовать 25-летнего бразильца, однако каталонцы ответили отказом.

"Красные" пытались мотивировать свое желание тем, что Коутинью уже заигран за "Ливерпуль" в Лиге чемпионов. Таким образом, он не сможет выступать за "Барселону" в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее стало известно о том, что Коутинью обязался выплатить "Ливерпулю" часть суммы за свой трансфер. Бразилец заплатит 11,5 миллиона фунтов из общей суммы трансфера.

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