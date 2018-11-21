"Барселона" не сможет приобретать игроков "Ливерпуля" в течение двух лет

"Барселона" не сможет приобретать игроков "Ливерпуля" до 2021 года, утверждает Cadena Ser.

Именно такой пункт значится в условиях договора по переходу полузащитника Филиппе Коутинью из английского в испанский клуб. Трансфер, осуществленный в начале этого года, оценивается в 160 миллионов евро.

Таким образом "Ливерпуль" хочет обезопасить себя от ухода своих лидеров в каталонский клуб. По мнению "красных", "Барселона" оказывала давление не только на Коутинью, но и на нападающего Луиса Суареса, ушедшего в каталонскую команду в 2014 году.