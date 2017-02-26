00:47 | ФУТБОЛ — Англия

Бакуна напал на судью и получил красную карточку

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Полузащитник "Астон Виллы" Леандро Бакуна получил красную карточку в матче 34-го тура чемпион-лиги против "Дерби Каунти" (1:0). В концовке встречи он набросился на одного из помощников главного арбитра, толкнув того грудью, и был удален с поля. Это первое удаление 25-летнего голландца в Англии, ранее футболист трижды удалялся в чемпионате Голландии.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

жуть! чуть не убил! в тюрьму за такое сажают!))

01:06

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