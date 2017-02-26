Бакуна напал на судью и получил красную карточку

Полузащитник "Астон Виллы" Леандро Бакуна получил красную карточку в матче 34-го тура чемпион-лиги против "Дерби Каунти" (1:0). В концовке встречи он набросился на одного из помощников главного арбитра, толкнув того грудью, и был удален с поля. Это первое удаление 25-летнего голландца в Англии, ранее футболист трижды удалялся в чемпионате Голландии.

Villa's Leandro Bacuna saw red after gently headbutting the linesman today 😅👊 pic.twitter.com/BEgLqtz6kX – Football Fights (@footbalIfights) 25 февраля 2017 г.