Бакайоко покрасил волосы в синий цвет после того, как забил первый гол за "Челси"

Полузащитник "Челси" Темуе Бакайоко покрасил волосы в синий цвет. Ранее игрок пообещал сменить имидж, когда забьет первый гол за команду. 23-летний француз отличился в матче 8-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (1:2).

Напомним, Бакайоко перешел в лондонский клуб из "Монако" летом этого года. В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех клубных турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.