Бакайоко покрасил волосы в синий цвет после того, как забил первый гол за "Челси"

Полузащитник "Челси" Темуе Бакайоко покрасил волосы в синий цвет. Ранее игрок пообещал сменить имидж, когда забьет первый гол за команду. 23-летний француз отличился в матче 8-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (1:2).
Напомним, Бакайоко перешел в лондонский клуб из "Монако" летом этого года. В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех клубных турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.
Bakayoko is ready for tomorrow’s game! #BakasBlue #TB14 pic.twitter.com/YuhgkfZ157– ♛ King Bakayoko ♛ (@KingBakayoko) 27 октября 2017 г.