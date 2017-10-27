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Бакайоко покрасил волосы в синий цвет после того, как забил первый гол за "Челси"


Полузащитник "Челси" Темуе Бакайоко покрасил волосы в синий цвет. Ранее игрок пообещал сменить имидж, когда забьет первый гол за команду. 23-летний француз отличился в матче 8-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (1:2).

Напомним, Бакайоко перешел в лондонский клуб из "Монако" летом этого года. В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех клубных турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

 

🔵 B L U E 🔵 #TB14 #comeonblues #oklm 📸: @whitelife_agency

Публикация от Timoué Bakayoko 14 (@bakayoko_official14) Окт 27 2017 в 4:16 PDT

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