Баба назвал Азара "настоящим клоуном"

Защитник "Челси" Абдул Рахман Баба, выступающий на правах аренды в "Шальке", отметил, что полузащитник лондонцев Эден Азар является очень смешными парнем за пределом поля.

"Он настоящий клоун, всегда веселится в раздевалке и во время ужина. Он веселый парень, заставляет людей вокруг него смеяться. О его уровне говорить смысла нет, он в каждом матче показывает, какой он восхитительный игрок", - цитирует Баба Goal.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Азар провел пять матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.