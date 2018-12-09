Азар считает "Ман Сити" лучшей командой английской премьер-лиги

Полузащитник "Челси" Эден Азар после победы над "Манчестер Сити" (2:0) в матче чемпионата Англии отметил, что команда соперника по-прежнему самая лучшая в лиге. "Горожане" потерпели первое поражение в сезоне.

- Это была сложная игра, особенно в первом тайме, но во втором мы контролировали игру и забили два мяча, - приводит Goal слова Азара. - В конце концов, думаю, мы заслужили победе. Конечно, чувство еще лучше, когда ты играешь против лучшей команды в стране, и выигрываешь. Мы можем наслаждаться этим.

"Манчестер Сити" с 41 баллом занимает вторую строчку, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на одно очко.

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