Азар признался, что может покинуть "Челси" следующим летом

Нападающий "Челси" Эден Азар заявил, что может покинуть клуб следующим летом. Основным претендентом на 27-летнего бельгийца считается "Реал".

- Если я не продлю контракт с "Челси", то, возможно, покину клуб, - приводит слова Азара Sky Sports. - В январе я не уеду: не стал бы этого делать из уважения к клубу и болельщикам. Но следующим летом это будет возможно. Также существует вероятность того, что я проведу всю карьеру в "Челси".

Контракт Азара с "Челси" рассчитан до 2020 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Азар провел 15 матчей за "Челси", забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи.

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