Азар предложил Морате забить гол ногой

Нападающий "Челси" Эден Азар после победы над "Лестером" (2:1) в матче 4-го тура чемпионата Англии впечатлен игрой новичка команды Альваро Мораты. 26-летний бельгиец рассчитывает, что его одноклубник продолжит показывать высокую результативность.

В четырех матчах в составе "Челси" Мората забил три мяча, причем все - ударами головой.

- Вы, как и я, увидели, что Мората - отличный игрок, - цитирует Daily Mail Азара. - Я видел, что он много забивает головой, теперь ему пора забить и ногой. Альваро - футболист топ-уровня. Он очень хорош и может забивать в каждом матче. Мората в хорошей форме. Он забил три мяча за клуб, а также отличился в составе сборной Испании. Надеюсь, он забьет много мячей в составе "Челси".