Азар отказался подписывать контракт с "Челси" и хочет перейти в "Реал"

Полузащитник "Челси" Эден Азар дважды отказался от подписания нового контракта с лондонцами, утверждает RMC Sport. Ранее сообщалось, что в переходе хавбека заинтересован "Реал".

26-летний бельгиец отказал "синим", надеясь стать игроком "Королевского клуба". Предполагалось, что мадридцы могут заплатить за переход Азара, действующий контракт которого рассчитан до 2020 года, 120 миллионов евро.

Напомним, что полузащитник выступает за "Челси" с 2012 года. В текущем сезоне в составе "синих" он провел 26 матчей во всех турнирах, забил девять голов и четыре раза ассистировал партнерам по команде.