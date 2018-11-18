Азар назвал футболиста, заслуживающего "Золотого мяча"

Нападающий "Челси" Эден Азар заявил, что "Золотой мяч" по итогам 2018 года должен получить форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе. 19-летний француз стал победителем чемпионата мира-2018 в составе своей национальной команды, а также выиграл чемпионат Франции.

- Несмотря на то, что у меня был хороший год, я считаю, что не заслуживаю "Золотого мяча", - сказал Азар в интервью RTBF. - Были игроки, выступившие лучше, чем я. Я бы назвал Модрича, но тот провел не лучший период с августа по октябрь. Поэтому выберу Кильяна Мбаппе.

Азар в минувшем сезоне стал бронзовым призером чемпионата мира-2018, а также выиграл Кубок Англии.

Все о чемпионате Англии - здесь