Азар может стать самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Англии

"Челси" достиг договоренности с полузащитником Эденом Азаром о продлении контракта, сообщает Daily Express. По новому соглашению 26-летний футболист будет получать порядка 340 тысяч евро в неделю.

Таким образом, Азар станет самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Англии. Напомним, что действующий контракт рассчитан до 2020 гола, по которому он получает 250 тысяч.

Напомним, что бельгиец играет за лондонский клуб с 2012 года, куда перешел из "Лилля". Всего в футболке "Челси" он провел 256 матчей, в которых забил 72 мяча и отдал 65 передач.