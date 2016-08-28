Айтор Каранка: "Я доволен работой клуба"

Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка после матча 3-го тура премьер-лиги с "Вест Бромвичем" (0:0) признался, что доволен условиями, созданными руководством клуба. По словам наставника, перед началом сезона была проделана хорошая работа, благодаря которой команда набрала пять очков в трех поединках.

– Я доволен работой клуба, – приводит BBC слова Каранки. – Мы проделали хорошую работу. Даже с новыми игроками вы действуем компактно.