22:20 | ФУТБОЛ — Англия

Айтор Каранка: "Я доволен работой клуба"

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Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка после матча 3-го тура премьер-лиги с "Вест Бромвичем" (0:0) признался, что доволен условиями, созданными руководством клуба. По словам наставника, перед началом сезона была проделана хорошая работа, благодаря которой команда набрала пять очков в трех поединках.

– Я доволен работой клуба, – приводит BBC слова Каранки. – Мы проделали хорошую работу. Даже с новыми игроками вы действуем компактно.

Я очень рад этой ничьей, потому, что каждое очко в чемпионате Англии важно. Сегодня мы сыграли не так, как нам нравится, но у нас был боевой дух. Исполнение было не очень, но то, что был дух борьбы – это важно.

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