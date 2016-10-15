22:05 | ФУТБОЛ — Англия

Айтор Каранка: "Все любят Троя Дини"

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Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка накануне матча 9-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" рассказал, что несколько лет назад его клубу не удалось подписать нападающего Троя Дини, который ныне выступает за "шершней". В текущем сезоне 28-летний англичанин, который в 2012 несколько месяцев был без клуба, забил 3 гола в 7 матчах премьер-лиги.

- Хотел, чтобы "Мидлсбро" подписал Дини, но в то время у нас просто не было денег, - цитирует Sky Sports Каранку. - Возможно, все было бы иначе через год или около того, но "Уотфорд" оказался быстрее. Все любят Дини, потому что он забивает голы.

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