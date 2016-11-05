22:41 5 ноября | ФУТБОЛ — Англия

Айтор Каранка: "В первом тайме "Мидлсбро" проявил слишком большое уважение к "Манчестер Сити"

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Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка после игры 11-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (1:1) выразил удовлетворение результатом. Специалист отметил, что в первом тайме игра его команды не складывалась из-за слишком большого уважения к "горожанам".

– В первом тайме мы вышли на поле и слишком уважительно отнеслись к "Манчестер Сити", – цитирует Goal.com Каранку. – Во второй половине встречи мы показали, что умеем не только обороняться, что у нас есть свой стиль игры. Я доволен увиденным, доволен результатом, и мы забили потрясающий гол.

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