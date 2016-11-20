Айтор Каранка: "Мы упустили Диегу Косту всего на секунду"

Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка похвалил свою команду после матча чемпионата Англии с "Челси" (0:1). По его словам, не стоит обращать внимания на позицию в турнирной таблице.

– Я очень доволен отношением игроков к делу, – цитирует ВВС Каранку. – Мы знали, что будет трудно. В премьер-лиге наказывают даже за одну ошибку. Диегу Коста – один из лучших бомбардиров в мире. Перед матчем я предупреждал игроков, что его нужно внимательно стеречь. Но они его упустили всего на секунду. Я не волнуюсь по поводу позиции в таблице. Меня волнует только качество игры. Если играем хорошо, то и результат будет.