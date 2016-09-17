Айтор Каранка: "Эвертону" пришлось сделать все возможное, чтобы победить "Мидлсбро"

Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка после поражения от "Эвертона" в матче 5-го тура чемпионата Англии (1:3) отметил, что сопернику пришлось сделать все возможное для победы. Также он отметил желание своих игроков бороться до конца.

- "Эвертону" пришлось сделать все возможное, чтобы победить "Мидлсбро", - цитирует BBC Каранку. - Мы начали очень хорошо, но были немного хуже соперника в последние 10-15 минут первого тайма. Я могу быть доволен отношением команды, потому что другие коллективы по такой игре могли бы проиграть в пять, шесть или семь мячей. Мы боролись до конца.