Автор гола ивуарийцев в ворота сборной России не продается

"Кристал Пэлас" не собирается расставаться с одним из самых известных своих воспитанников – Вильфридом Заа. 24-летний форвард, выступая в марте за Кот-д’Ивуар, забил в ворота сборной России в товарищеском матче в Краснодаре.

– Думаю, мы откажемся даже от больших денег, – заметил глава департамента по бизнес-развитию и спонсорству английского клуба Джек Джонстон, выступавший перед слушателями факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA. – Нельзя продавать звезд, если желаешь выигрывать. Когда на академию смотрят лишь как на источник доходов, теряется страсть. При таком подходе грозит скатывание в низший дивизион. (Александр ПРОСВЕТОВ)