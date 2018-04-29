Автогол "Вест Хэма" помог "Манчестер Сити" установить два рекорда

"Манчестер Сити" в матче 35-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма"​ (2:1 по итогам первого тайма) установил два рекорда турнира. "Горожане", досрочно завоевавшие титул, достигли отметки в 100 голов в турнире. Ранее ни одному клубу в истории премьер-лиги не удавалось достичь этой отметки за столь быстрый срок.

В составе команды Хосепа Гвардьолы голом отметился Лерой Сане, еще один мяч в ворота "Вест Хэма" отправил защитник "молотобойцев" Деклан Райс.

Кроме того, "Манчестер Сити" стал первой командой в истории премьер-лиги, сумевшей забить 100 и более мячей в двух разных сезонах. Ранее подобное достижение покорилось им в сезоне-2013/14 (102 мяча в 38 играх).