Автогол принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Брайтоном"

"Манчестер Юнайтед" на своем поле выиграл у "Брайтона" в матче 13-го тура чемпионата Англии. Это вторая подряд победа для подопечных Жозе Моуринью.

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" идет на 2-м месте, а "Брайтон" - на 9-м.

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13-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон & Хоув​" - 1:0 (0:0)

Гол: Данк, 66 - в свои ворота.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Янг, Мата (Ибрагимович, 62), Погба, Матич, Лукаку, Марсьяль (Мхитарян, 71), Рэшфорд (Феллаини, 80).

"Брайтон & Хоув": Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Гросс (Браун, 88), Преппер, Стивенс, Марч (Хемед, 75), Кноккарт, Маррей (Искиэрдо, 75).

Предупреждения: Маррей, 59. Даффи, 88.

Судья: Суорбрик.

25 ноября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".