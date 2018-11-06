Автогол Фосу-Менса принес "Хаддерсфилду" победу над "Фулхэмом"

"Хаддерсфилд" с минимальным счетом переиграл "Фулхэм" в 11-м туре чемпионата Англии. Победу хозяевам принес автогол Тимоти Фосу-Менса.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
11-й тур
"Хаддерсфилд" – "Фулхэм" – 1:0 (1:0)
Гол: Фосу-Менса, 29 – в свои ворота.
"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Леве, Конголо (Бакуна, 90), Шиндлер, Хадергьонай, Хогг, Муй, Притчард (Мбенза, 82), Биллинг, Мунье (Депуатр, 56).
"Фулхэм": Рико, Одуа, Ле Маршан, Фосу-Менса (Кристи, 46), Кэрни, Сери, Замбо, Сессеньон, Шюррле, Митрович, Вьетто (Макдональд, 46. Йохансен, 65).
Предупреждения: Фосу-Менса, 34. Митрович, 76. Биллинг, 89.
Судья: Тэйлор.
5 ноября. Хаддерсфилд. Стадион "Джон Смитс".
Дополнительная информация
Загрузка...