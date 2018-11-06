00:55 | Футбол — Англия

Автогол Фосу-Менса принес "Хаддерсфилду" победу над "Фулхэмом"

Обсудить
0

"Хаддерсфилд" с минимальным счетом переиграл "Фулхэм" в 11-м туре чемпионата Англии. Победу хозяевам принес автогол Тимоти Фосу-Менса.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

11-й тур

"Хаддерсфилд" – "Фулхэм" – 1:0 (1:0)

Гол: Фосу-Менса, 29 – в свои ворота.

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Леве, Конголо (Бакуна, 90), Шиндлер, Хадергьонай, Хогг, Муй, Притчард (Мбенза, 82), Биллинг, Мунье (Депуатр, 56).

"Фулхэм": Рико, Одуа, Ле Маршан, Фосу-Менса (Кристи, 46), Кэрни, Сери, Замбо, Сессеньон, Шюррле, Митрович, Вьетто (Макдональд, 46. Йохансен, 65).

Предупреждения: Фосу-Менса, 34. Митрович, 76. Биллинг, 89.

Судья: Тэйлор.

5 ноября. Хаддерсфилд. Стадион "Джон Смитс".

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...