Автогол Батленда помог "Лестеру" сыграть вничью со "Стоуком"

"Лестер" дома сыграл вничью со "Стоук Сити" (1:1) в матче 28-го тура чемпионата Англии. В составе гостей голом отметился хавбек Джердан Шачири. Хозяева поля во втором тайме восстановили равенство в счете благодаря автоголу вратаря соперников Джека Батлэнда.

Отметим, что "Лестер" и "Стоук" продлили свои безвыигрышные серии до четырех матчей. "Лисы" за это время по два раза сыграли вничью и проиграли. "Гончары" из четырех игр проиграли одну, еще три они завершили вничью.

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28-й тур

"Лестер" - "Стоук Сити" - 1:1 (0:1)

Голы: Шачири, 43 (0:1). Батленд, 70 - в свои ворота (1:1).

"Лестер": Шмайхель, Симпсон (Ихеаначо, 62), Морган, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон, Джеймс, Ндиди, Варди, Махрез, Грэй (Диабате, 62).

"Стоук Сити": Батленд, Мартинс Инди (Адам, 74), Стафилидис, Зума, Кэмерон, Бауэр, Аллен, Ндиай, Шупо-Мотинг (Джонсон, 84), Диуф (Кэмпбелл, 64), Шачири.

Предупреждения: Аллен, 9. Олбрайтон, 18. Диуф, 24. Адам, 83.

Судья: Оливер.

24 февраля. Лестер. Стадион King Power Stadium.