"Атлетико" заинтересовалось защитником "Челси" Алонсо

"Атлетико" может приобрести защитника "Челси" Маркоса Алонсо, сообщает As. По данным издания, "матрасники" попробуют приобрести футболиста в случае ухода защитника Филипе Луиса. Отмечается, что сумма отступных будет в районе 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что "Реал" намерен вернуть своего воспитанника Алонсо, который провел всего один матч за мадридский клуб в 2010 году.

27-летний защитник перешел в "Челси" в 2015 году за 27 миллионов евро, подписав контракт на 5 лет. За 2 сезона игрок провел 65 матчей за лондонский клуб, в которых забил 13 мячей. До переезда в Лондон Алонсо выступал за "Болтон Уондерерс", "Фиорентину" и "Сандерленд".