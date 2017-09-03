"Атлетико" порекомендовал Косте вернуться в "Челси"

Руководство "Атлетико" порекомендовало нападающему Диегу Косте вернуться в "Челси", утверждает Daily Mail. По мнению клуба, который хотел подписать форварда во время летнего трансферного окна, его поведение может негативно сказаться на переговорах. Мадридцы планируют снова попробовать договориться о трансфере зимой.

Ранее появилась информация, согласно которой 28-летний бразилец не планирует возвращаться в расположение команды. "Синие" уже оштрафовали футболиста на 300 тысяч фунтов стерлингов. Летом нападающий пытался уйти из "Челси", но трансфер так и не состоялся. 1 сентября клуб внес Косту в заявку на сезон.