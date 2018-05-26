"Астон Вилла" столкнется с финансовыми проблемами, если не выйдет в премьер-лигу

"Астон Виллу" ждут финансовые проблемы, если клуб не сможет выйти в премьер-лигу, утверждает The Telegraph. В субботу команда сыграет в финале плей-офф чемпионшипа за повышение в классе против "Фулхэма". Ранее "Астон Вилла" на смену курса потратила 170 миллионов фунтов стерлингов, поэтому если клуб не выйдет в премьер-лигу, то возникнут проблемы с финансовым фэйр-плей.

Также команду покинет главная звезда Джон Терри, если "Астон Вилла" не выйдет в премьер-лигу.

- Мы об этом не говорили, но все все знают, - отметил полузащитник "Астон Виллы" Майл Джединак. - Никто не шутит, люди понимают ситуацию. Сделаем все, чтобы этого не произошло.