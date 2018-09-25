"Астон Вилла" продлила контракт с Грилишем

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение с 23-летним англичанином рассчитано на 5 лет.

В летнее трансферное окно игрока хотел заполучить "Тоттенхэм". Лондонский клуб был готов заплатить 17 миллионов евро.