"Астон Вилла" продлила контракт с Грилишем

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение с 23-летним англичанином рассчитано на 5 лет.
В летнее трансферное окно игрока хотел заполучить "Тоттенхэм". Лондонский клуб был готов заплатить 17 миллионов евро.
Delighted to have a signed a new 5 year contract with this brilliant club. Time to kick on now & hopefully achieve what we’ve always set out to do. #AVFC pic.twitter.com/bOJtsBua9e– Jack Grealish (@JackGrealish1) 24 сентября 2018 г.
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