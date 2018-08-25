"Астон Вилла" объявила о трансфере Боласи, выпустив видео с просьбами болельщиков

"Астон Вилла" сообщила о трансфере полузащитника Янника Боласи необычным образом, прикрепив ролик с просьбами болельщиков о его приобритении.

Соглашение с 29-летним игроком сборной ДР Конго рассчитано на один сезон.

В ролике приводятся скрины твитов болельщиков, которые очень ждали объявления о трансфере Боласи.

Футболист в прошедшем сезоне провел 17 матчей за "Эвертон" и забил один мяч. "Астон Вилла" в прошлом сезоне проиграла финал плей-офф "Фулхэму" (0:1) и не сумела вернуться в премьер-лигу.