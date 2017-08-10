00:11 | Футбол — Англия

"Астон Вилла", "Лидс" и "Болтон" вышли во 2-й раунд Кубка лиги


"Астон Вилла" переиграла "Колчестер" в матче 1-го раунда Кубка английской лиги. В других сегодняшних встречах "Болтон" одолел "Крю Александру", "Лидс" разгромил "Порт Вейл", "Олдхэм" уступил "Бертону", "Шеффилд Юнайтед" выиграл у "Уолсолла".

Кубок английской лиги

1-й раунд 

"Колчестер" - "Астон Вилла" - 1:2 (1:2)

"Крю Александра" - "Болтон Уондерерс" - 1:2 (1:0)

"Лидс" - "Порт Вейл" - 4:1 (1:1)

"Олдхэм" - "Бертон Альбион" - 2:3 (0:0)

"Шеффилд Юнайтед" - "Уолсолл" - 3:2 (0:1)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/leaguecup/2017-2018/64/

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