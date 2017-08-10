"Астон Вилла", "Лидс" и "Болтон" вышли во 2-й раунд Кубка лиги

"Астон Вилла" переиграла "Колчестер" в матче 1-го раунда Кубка английской лиги. В других сегодняшних встречах "Болтон" одолел "Крю Александру", "Лидс" разгромил "Порт Вейл", "Олдхэм" уступил "Бертону", "Шеффилд Юнайтед" выиграл у "Уолсолла".
Кубок английской лиги
1-й раунд
"Колчестер" - "Астон Вилла" - 1:2 (1:2)
"Крю Александра" - "Болтон Уондерерс" - 1:2 (1:0)
"Лидс" - "Порт Вейл" - 4:1 (1:1)
"Олдхэм" - "Бертон Альбион" - 2:3 (0:0)
"Шеффилд Юнайтед" - "Уолсолл" - 3:2 (0:1)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/leaguecup/2017-2018/64/