"Астон Вилла" арендовала у "Челси" нападающего

Нападающий Тэмми Абрахам перешел из "Челси" в "Астон Виллу", сообщает официальный сайт клуба чемпионшипа. Он проведет сезон-2018/19 в бирмингемской команде на правах аренды.

- Я рад новой главе в моей карьере, - сказал Абрахам. - "Астон Вилла" - сильный клуб, который должен играть в премьер-лиге, и я пришел, чтобы помочь ей добиться этого. Сейчас мне нужно играть, и это идеальное место, чтобы показать свой талант.

Абрахам в этом сезоне отыграл 21 минуту в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" (0:2). Прошлый сезон он на правах аренды провел в "Суонси", отметившись 8 голами в 39 матчах во всех турнирах.