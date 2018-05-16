Артета – фаворит в борьбе за пост главного тренера "Арсенала"

Бывший полузащитник "Арсенала" Микель Артета является основным кандидатом на пост главного тренера команды, который станет вакантным после ухода Арсена Венгера летом этого года, сообщает Guardian. По информации источника, 36-летний испанский специалист, который входит в тренерский штаб Хосепа Гвардьолы в "Манчестер Сити", заинтересован в предложении боссов "канониров".

Ранее главный тренер чемпионов Англии сказал, что не станет мешать Артете, если тот захочет приступить к самостоятельной работе.

Отметим, что "Арсенал" не смог договориться об условиях контракта с главным тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, который хотел получить высокое влияние на трансферную политику команды. Другой экс-хавбек лондонцев Патрик Виейра, в настоящее время работающий в "Нью-Йорк Сити", расценил звонок руководства английского клуба как формальность.

Напомним, Артета выступал за "Арсенал" с 2011 по 2016 год. За это время он принял участие в 149 матчах во всех турнирах, забив 16 мячей и сделав 8 голевых передач. Вместе с "канонирами" в сезоне-2013/14 он выиграл Кубок Англии, а также стал двукратным обладателем Суперкубка Англии (2014, 2015).