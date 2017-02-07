Аршавин обошел Канчельскиса в списке ста лучших легионеров Англии

Британское издание FourFourTwo включило бывшего полузащитника "Арсенала" Андрея Аршавина и экс-хавбека "Манчестер Юнайтед" Андрея Канчельскиса в список 100 лучших легионеров чемпионата Англии. Пока обнародованы только 10 фамилий из списка, начиная с конца. Канчельскис расположился на 98-м месте, Аршавин - на 91-м.