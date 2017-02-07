Аршавин обошел Канчельскиса в списке ста лучших легионеров Англии

Британское издание FourFourTwo включило бывшего полузащитника "Арсенала" Андрея Аршавина и экс-хавбека "Манчестер Юнайтед" Андрея Канчельскиса в список 100 лучших легионеров чемпионата Англии. Пока обнародованы только 10 фамилий из списка, начиная с конца. Канчельскис расположился на 98-м месте, Аршавин - на 91-м.
sergey.v1968
Павлюченко 100 % не будет. Аршавин выше - только по той причине, что играл позже и о нём свежее воспоминания. А игру Канчельскиса болелы МЮ помнят, конечно, поскольку играл он намного стабильнее и почаще - в основе. Да и достижения повесомее будут. У Андрея, как ни крути, самое яркое - 4 на Энфилде. У более раннего Андрея - помимо хет-трика Челси в кубке, есть ещё почти постоянное место в основе, которое он выиграл у (подумать только!) у самого Гиггза!
17:07
shpasic
значит, Павлюченко будет выше!)))
15:34
совва
Иванович и Видич будут, наших наверное больше не буит)
15:24
Vizioso
Ну если Аршавин в Англии выше Канчельскиса котировался, наверное, Билялетдинов с Погребняком будут первой половине этой великолепной сотни.
15:15
smit541
детлеф: так то канчельскис в мю одним из лидеров был. ___________________________________________________Полностью согласен. Помимо этого он так же показывал стабильно хорошую игры и за Эвертон, а после периода в Италии, Канчельскис снова играл в Англии за МанСити и Саутгемптон. Так что "чипсон" немного не заслуженно опередил Канчельскиса.
15:02
PitersS
Запоминается последнее, да Аршавин мне и ближе к сердцу. В сотне быть не так и плохо..
14:56
детлеф
так то канчельскис в мю одним из лидеров был.
14:44