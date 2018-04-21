Аршавин не вошел в символическую сборную Венгера по версии BBC

BBC составил расширенную версию кандидатов в символическую сборную "Арсенала" эпохи Арсена Венгера. Издание включило в этот список 37 футболистов, которые в разные годы выступали за "канониров" под руководством французского специалиста.

Примечательно, что некоторые из игроков, например Сеск Фабрегас, Аарон Рэмси, Робер Пирес и Томаш Росицки, представлены в двух списках - пользователи при составлении своей версии идеального состава "Арсенала" могут использовать того или иного футболиста на нехарактерной для него позиции.

В версию BBC не вошел бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, выступавший за лондонцев с 2009 по 2013 год (31 гол в 144 матчах). Ровно девять лет назад, 21 апреля 2009 года, россиянин оформил покер в матче премьер-лиги против "Ливерпуля" (4:4).

20 апреля Венгер объявил, что покинет "Арсенал" после окончания сезона-2017/18. Он возглавил команду в 1996 году. За 22 года у руля лондонского клуба он выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. Французскому специалисту принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (823).

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