"Арсенал" забил 8 голов клубу 5-й английской лиги

"Арсенал" разгромил "Борэм Вуд" в контрольном матче - 8:0. Хет-триком в игре с клубом 5-го по силе дивизиона Англии отметился Пьер-Эмерик Обамеянг. Понадобилось ему для этого всего 17 стартовых минут.

Контрольный матч

"Борэм Вуд" - "Арсенал" - 0:8 (0:5)

Голы: Обамеянг, 7 (0:1). Обамеянг, 9 (0:2). Обамеянг, 17 - с пенальти (0:3). Нелсон, 35 (0:4). Ляказетт, 39 (0:5). Нкетиа, 53 (0:6). Рейне-Аделаида, 71 (0:7). Мхитарян, 79 (0:8).

"Арсенал": Чех (Мартинес, 46), Папастатопулос (Мустафи, 46), Бельерин (Колашинац, 46), Мавропанос (Чемберс, 46), Осей-Туту (Холдинг, 46), Мэйтланд-Найлс (Дженкинсон, 46), Уиллок (Рэмси, 46), Смит-Роу (Мхитарян, 46), Ляказетт (Рейне-Аделаида, 46. Гендузи, 77), Обамеянг (Нкетиа, 46), Нелсон (Лукас, 46).