"Арсенал" вышел в финал Кубка лиги, обыграв "Челси"

"Арсенал" на своем поле переиграл "Челси" в матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Автором победного гола стал полузащитник Гранит Джака.

В финале подопечные Арсена Венгера встретятся с "Манчестер Сити", который вчера обыграл "Бристоль Сити".

Кубок английской лиги

1/2 финала

"Арсенал" - "Челси" - 2:1 (1:1)

Голы: Азар, 7 (0:1). Рюдигер, 12 - в свои ворота (1:1). Джака, 60 (2:1).

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Эль-Ненни, Джака, Уилшир, Езил, Ивоби (Колашинац, 84), Ляказетт (Рэмси, 84).

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 72), Бакайоко, Канте, Виллиан (Баркли, 30), Азар, Алонсо, Педро (Батшуайи, 65).

Предупреждения: Азар, 17. Уилшир, 31. Мозес, 62. Монреаль, 66.

Судья: Оливер.

24 января. Лондон. Стадион "Эмирейтс".